На березі моря виявили пляшку з посланням, яке сколихнуло соцмережі (фото)

Послання у пляшці / © Pixabay

Реклама

У Скрагганській затоці в Ірландії подружжя натрапило на пляшку з посланням, завдяки соцмережам вдалося знайти авторів листа.

Про це пише The Guardian.

У вересні 2012 року молода пара з Канади, Аніта та Бред, завершила романтичне побачення на острові Белл у Ньюфаундленді незвичним жестом — написала послання, поклала його в пляшку з-під вина й кинула у води Атлантичного океану.

Реклама

«Одноденна подорож Аніти та Бреда на острів Белл. Сьогодні ми насолодилися вечерею, цією пляшкою вина та одне одним на краю острова». У тексті також було прохання до того, хто знайде пляшку, зв’язатися з парою за вказаним номером телефону», — йшлось у записці.

Через 13 років і понад 3 тисячі кілометрів — у липні 2025-го — інша пара, Кейт і Джон Ґей, виявила цю пляшку в бухті Скрагган на заході Ірландії, у графстві Керрі. Вони прочитали записку, підняли келихи за закоханих і задумалися: чи разом вони досі?. Завдяки допису в Facebook вдалося розшукати авторів романтичного послання. Виявилось, що Аніта й Бред одружилися у 2016 році — через чотири роки після того незабутнього побачення.

Ця історія стала ще одним доказом того, що справжнє кохання — поза часом і океанами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на пляжі біля острова Ведж в Австралії Тоня Іллман випадково знайшла послання у пляшці, якому 132 роки. Спершу вона вважала пляшку просто прикрасою, але виявилося, що це історичний документ — найстаріше послання у пляшці у світі.

Реклама