На що були здатні давні греки: вчених вразив стародавній комп'ютер 

Жоден інший механізм такої складності, який датується такою ранньою епохою, не був знайдений раніше.

Антикітерський механізм — стародавній грецький комп'ютер, який точно прогнозував рух планет та зірок, навіть коли вони, здавалося, рухалися назад.

Антикітерський механізм був виявлений на місці корабельної катастрофи біля узбережжя Греції на початку ХХ століття, повідомляє Nature.

Археологи одразу подумали, що це якийсь астрономічний годинник, але вважали, що він, імовірно, ренесансного походження через сво складність.

Тільки в другій половині ХХ століття дослідники зрозуміли, що він датується давньою Грецією — ймовірно, близько 100-200 р. до н.е. — і точно відстежує рух сонця і місяця, передбачаючи появу затемнень.

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Жоден інший механізм такої складності, який датується такою ранньою епохою, не був знайдений раніше, технологія була втрачена до пізнього середньовіччя.

Тепер виявлено, що механізм також відстежував рухи Венери та Сатурна, включаючи той час, коли їхні орбіти, з точки зору Землі, наче подорожують назад.

До цього часу ніхто не знав, що Стародавня Греція володіла таким астрономічним знанням, більше того, як програмувати його в аналоговий комп'ютер, що залишило дослідників збентеженими.

«Класична астрономія першого тисячоліття до нашої ери походила з Вавилону, але ніщо в цій астрономії не вказувало на те, як давні греки знайшли високоточний 462-річний цикл Венери та 442-річний цикл Сатурна», — сказав кандидат наук і член дослідницької групи з Антикітери в Університеті Коледжу Лондона Аріс Даканаліс.

Докази, які дослідники виявили за допомогою рентгенівських променів, показали, що механізм, який був знайдений у фрагментах, також відображав орбіти всіх інших планет, відомих давнім грекам.

«Після значних зусиль нам вдалося співставити докази у Фрагментах А і D з механізмом для Венери, який точно моделює її 462-річний період орбіти, де 63-зубчасте колесо відіграє ключову роль», — сказав член команди Девід Гіггонс.

Наступним кроком, за словами дослідників, є побудова фізичної копії Антикітерського механізму, що, як вони визнають, буде складним завданням, навіть з сучасними технологіями.

«Особливим викликом стане система вкладених труб, які передавали астрономічні показники», — сказав співавтор дослідження Адам Войцик.

Дослідження було опубліковано на початку цього тижня в журналі Scientific Reports.

«Наша робота розкриває Антикітерський механізм як прекрасну ідею, перетворену надзвичайним інженерним мистецтвом на пристрій геніальності, — йдеться в дослідженні. — Вона ставить під сумнів всі наші уявлення про технологічні можливості давніх греків».

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