Ученых поразил древний компьютер, созданный греками

Никакой другой механизм такой сложности, датируемый такой ранней эпохой, не был найден раньше.

Антикитерский механизм — древний греческий компьютер, точно прогнозировавший движение планет и звезд, даже когда они, казалось, двигались назад.

Антикитерский механизм был обнаружен на месте корабельной катастрофы у побережья Греции в начале ХХ века, сообщает Nature.

Археологи сразу подумали, что это какие-то астрономические часы, но считали, что они, вероятно, ренессансного происхождения из-за своей сложности.

Только во второй половине ХХ века исследователи поняли, что он датируется древней Грецией – вероятно, около 100-200 г. до н. — и точно отслеживает движение солнца и луны, предполагая появление затемнений.

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Никакой другой механизм такой сложности, датируемый такой ранней эпохой, не был найден раньше, технология была утрачена до позднего средневековья.

Теперь обнаружено, что механизм также отслеживал движения Венеры и Сатурна, включая время, когда их орбиты, с точки зрения Земли, словно путешествуют обратно.

До этого времени никто не знал, что Древняя Греция обладала таким астрономическим знанием, более того, как программировать его в аналоговый компьютер, что оставило исследователей обескураженными.

«Классическая астрономия первого тысячелетия до нашей эры происходила из Вавилона, но ничто в этой астрономии не указывало на то, как древние греки нашли высокоточный 462-летний цикл Венеры и 442-летний цикл Сатурна», — сказал кандидат наук и член исследовательской группы по Антикитере. в Университете Колледжа Лондона Арис Даканалис.

Доказательства, которые исследователи обнаружили с помощью рентгеновских лучей, показали, что найденный во фрагментах механизм также отражал орбиты всех других планет, известных древним грекам.

«После значительных усилий нам удалось сопоставить доказательства во Фрагментах А и D с механизмом Венеры, который точно моделирует ее 462-летний период орбиты, где 63-зубчатое колесо играет ключевую роль», — сказал член команды Дэвид Хиггонс.

Следующим шагом, по словам исследователей, является построение физической копии антикитерского механизма, которая, как они признают, будет сложной задачей, даже с современными технологиями.

"Особым вызовом станет система вложенных труб, которые передавали астрономические показатели", — сказал соавтор исследования Адам Войцик.

Исследование было опубликовано в начале этой недели в журнале Scientific Reports.

«Наша работа раскрывает антикитерский механизм как прекрасную идею, превращенную чрезвычайным инженерным искусством в устройство гениальности», — говорится в исследовании. «Она подвергает сомнению все наши представления о технологических возможностях древних греков».

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