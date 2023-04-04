Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ученых поразил древний компьютер, созданный греками

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
288
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ученых поразил древний компьютер, созданный греками

Фото: greekcitytimes.com

Никакой другой механизм такой сложности, датируемый такой ранней эпохой, не был найден раньше.

Антикитерский механизм — древний греческий компьютер, точно прогнозировавший движение планет и звезд, даже когда они, казалось, двигались назад.

Антикитерский механизм был обнаружен на месте корабельной катастрофы у побережья Греции в начале ХХ века, сообщает Nature.

Археологи сразу подумали, что это какие-то астрономические часы, но считали, что они, вероятно, ренессансного происхождения из-за своей сложности.

Только во второй половине ХХ века исследователи поняли, что он датируется древней Грецией – вероятно, около 100-200 г. до н. — и точно отслеживает движение солнца и луны, предполагая появление затемнений.

Никакой другой механизм такой сложности, датируемый такой ранней эпохой, не был найден раньше, технология была утрачена до позднего средневековья.

Теперь обнаружено, что механизм также отслеживал движения Венеры и Сатурна, включая время, когда их орбиты, с точки зрения Земли, словно путешествуют обратно.

До этого времени никто не знал, что Древняя Греция обладала таким астрономическим знанием, более того, как программировать его в аналоговый компьютер, что оставило исследователей обескураженными.

«Классическая астрономия первого тысячелетия до нашей эры происходила из Вавилона, но ничто в этой астрономии не указывало на то, как древние греки нашли высокоточный 462-летний цикл Венеры и 442-летний цикл Сатурна», — сказал кандидат наук и член исследовательской группы по Антикитере. в Университете Колледжа Лондона Арис Даканалис.

Доказательства, которые исследователи обнаружили с помощью рентгеновских лучей, показали, что найденный во фрагментах механизм также отражал орбиты всех других планет, известных древним грекам.

«После значительных усилий нам удалось сопоставить доказательства во Фрагментах А и D с механизмом Венеры, который точно моделирует ее 462-летний период орбиты, где 63-зубчатое колесо играет ключевую роль», — сказал член команды Дэвид Хиггонс.

Следующим шагом, по словам исследователей, является построение физической копии антикитерского механизма, которая, как они признают, будет сложной задачей, даже с современными технологиями.

"Особым вызовом станет система вложенных труб, которые передавали астрономические показатели", — сказал соавтор исследования Адам Войцик.

Исследование было опубликовано в начале этой недели в журнале Scientific Reports.

«Наша работа раскрывает антикитерский механизм как прекрасную идею, превращенную чрезвычайным инженерным искусством в устройство гениальности», — говорится в исследовании. «Она подвергает сомнению все наши представления о технологических возможностях древних греков».

Напомним, ранее сообщалось, что после многих лет споров исследователи наконец-то раскрыли тайну шестидюймового скелета "пришельца", которого нашли еще в 2003 году. Мумифицированное существо назвали Ата.

Также мы информировали, что ученые Тель-Авивского университета выяснили, что растения, страдающие жаждой или стрессом, издают звуки, которые не улавливает человеческое ухо.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
288
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация