Тест: оберіть індичку та дізнайтеся про свій рівень довіри до людей

Цей швидкий особистісний тест за малюнком дещо розповість про ваш характер.

Керуйтеся інтуїцією і дозвольте своїй підсвідомості обрати малюнок нашого нового тесту, тому що саме спонтанність допоможе вам визначити свій рівень довіри.

Як ви почуваєтеся у колективі незнайомих людей? Вам складно покластися на інших?.. Розслабтеся, зараз є лише ви та три індички. Одну з них вам потрібно обрати, щоб визначитися, чи схильні ви довіряти людям.

Тож, розпочнемо!

Тест на рівень довіри

Індичка 1

Якщо ви вибрали перший малюнок, ви, ймовірно, скептично налаштовані щодо інших. Вас нелегко обдурити, і ви завжди ставите все під сумнів, перш ніж довіритися комусь.

Це не обов’язково означає, що ви цинік. Швидше за все, це здоровий рівень сумнівів, який захищає вас від обману та зради.

Індичка 2

Вибір малюнку №2 означає, що ви довірливі та схильні давати людям перевагу і вірите в доброту інших.

Ви оптиміст, відкрита та щира людина, яка надає другий шанс у будь-якій ситуації. Однак це не означає, що ви довірливі.

Ви знаєте, коли підвести межу, і захистити себе.

Індичка 3

Якщо вибрали малюнок №3, ви гарно балансуєте між скепсисом і довірою. У вас розвинена інтуїція, яка допомагає вам точно оцінювати ситуації та людей.

Ви нелегко піддаєтеся чужій думц, і маєте здатність бачити крізь брехню й оману. Водночас не боїтеся довіряти, якщо вважаєте це виправданим.

А ще нагадаємо вам про найточніший психологічний тест із чотирьох запитань. Поєднання букв розкриє ваш тип особистості.

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