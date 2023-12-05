Тест: выберите индейку и узнайте свой уровень доверия к людям

Этот быстрый личностный тест по рисунку расскажет о вашем характере немного больше.

Следуйте интуиции, позвольте своему подсознанию выбрать рисунок нашего нового теста, потому что именно спонтанность поможет вам определить свой уровень доверия.

Как вы себя чувствуете в коллективе незнакомых людей? Вам сложно положиться на других?.. Расслабьтесь, сейчас есть только вы и три индейки. Одну из них вам придется выбрать, чтобы определить, склонны ли вы доверять людям.

Итак, начнем!

Тест на уровень доверия

Индейка 1

Если вы выбрали первый рисунок, вы, вероятно, скептически настроены к другим. Вас нелегко обмануть, и вы всегда ставите все под сомнение, прежде чем принять что-то за правду.

Это не обязательно означает, что вы циник. Скорее всего, это здоровый уровень сомнений, защищающий вас от обмана и измен.

Индейка 2

Выбор рисунка №2 означает, что доверчивы. Вы склонны давать людям свободу действий и верите в доброту других.

Вы оптимист, который всегда верит в силу второго шанса. Однако это не значит, что вы слишком доверчивы.

Вы знаете, когда построить забор, чтоб защитить себя.

Индейка 3

Если вы выбрали рисунок №3, вы хорошо балансируете между скепсисом и доверием к окружающим. У вас развита интуиция, которая помогает вам точно оценивать ситуацию и людей.

Вы нелегко подвергаетесь чужому мнению, и имеете способность распознавать ложь и неискренность. В то же время, индейки №3 не боятся доверять, если считают это оправданным.

А еще напомним вам о самом точном психологическом тесте по четырем вопросам. Сочетание букв раскроет ваш тип личности.

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