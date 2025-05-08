Турист виявив величезний алмаз під час прогулянки парком

Мисливці за алмазами / © Associated Press

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Турист Девід ДеКук виявив алмаз вагою 3,81 карата під час прогулянки державним парком в Арканзасі (США). Це найбільша знахідка в парку Crater of Diamonds від початку 2025 року.

Про це пише KARK.

Як повідомляє адміністрація парку, чоловік помітив незвичайний блиск, коли спускався з пагорба на південь від павільйону «Південна мийка». Це популярне місце для самостійного пошуку дорогоцінного каміння. Спочатку він подумав, що бачить фольгу від цукерки, але, підійшовши ближче, зрозумів, що це природний алмаз, який відбиває світло.

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«Коли я підняв його, все стало зрозуміло — це точно не сміття. Я просто застиг. Обернувшись до брата, я сказав, що він зараз буде у нестямі, коли побачить, що я знайшов», — згадує ДеКук.

За даними експертів, виявлений камінь має рідкісний металічний блиск із мідним відливом і вирізняється майже симетричною трикутною формою. ДеКук збирається назвати свою знахідку «Діамантом Дюка», на честь свого пса.

Цікаво, що сприятливі погодні умови зіграли роль у знахідці. Через нещодавні зливи верхній шар ґрунту став м’якшим, що збільшило шанси побачити алмази просто на поверхні землі.

Нагадаємо, канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond виявила на руднику «Карове» в Ботсвані алмаз вагою 2492 карати або 498,4 грами, що робить його другим за розміром серед усіх коли-небудь знайдених людьми і найбільшим серед існуючих зараз.

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