Турист нашел огромный алмаз во время прогулки в парке

Охотники за алмазами / © Associated Press

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Турист Дэвид ДеКук обнаружил алмаз весом 3,81 карата во время прогулки по государственному парку в Арканзасе (США). Это самая большая находка в парке Crater of Diamonds с начала 2025 года.

Об этом пишет KARK.

Как сообщает администрация парка, мужчина заметил необычный блеск, когда спускался с холма к югу от павильона «Южная мойка». Это популярное место для самостоятельного поиска драгоценных камней. Сначала он подумал, что видит фольгу от конфеты, но, подойдя поближе, понял, что это природный алмаз, отражающий свет.

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«Когда я поднял его, все стало понятно — это точно не мусор. Я просто застыл. Обернувшись к брату, я сказал, что он сейчас будет вне себя, когда увидит, что я нашел», — вспоминает ДеКук.

По данным экспертов, обнаруженный камень имеет редкий металлический блеск с медным отливом и отличается почти симметричной треугольной формой.

Интересно, что благоприятные погодные условия сыграли роль в находке. Из-за недавних ливней верхний слой почвы стал более мягким, что увеличило шансы увидеть алмазы прямо на поверхности земли.

Напомним, канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила на руднике «Карово» в Ботсване алмаз весом 2492 карата или 498,4 грамма, что делает его вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

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