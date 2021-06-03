У зоопарку Німеччини слон пророкуватиме результати матчу на Євро-2020: як саме

Слону 41 рік, і він є найстаршим у зоопарку Гамбурга.

Найстарший слон Гамбурзького зоопарку спробує спрогнозувати результат матчу "Німеччина-Франція" Євро-2020, який відбудеться вже 15 червня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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41-річний слон Яшода напередодні гри спробує здогадатися, хто переможе. Перед ним поставлять коробку з двома національними прапорами. І який слон обере, та країна й має виграти. Якщо ж обидва, отже, нічия.

Зараз слон днями тренується, зокрема, він ганяє м’яча та знайомиться з прапорами. Яшода народився в індійських джунглях, однак більшу частину життя провів у зоопарку Гамбурга. Він важить майже 4 тонни і щодня з'їдає 150 кілограмів їжі.

Новини світу: слон з гамбурзького зоопарку спрогнозує результат матчу "Німеччина-Франція"

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