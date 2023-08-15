Улюблений колір розповість про ваш емоційний стан та характер: психологічний тест

Ви помітили, що стали купувати одяг одного і того самого кольору, вибирати дизайн у певних відтінках і думаєте, що це просто так? Ні, схильність до певного кольору - не випадкова та відображає психологічний стан, в якому знаходиться людина та її характер.

Психологи стверджують, що улюблений колір може багато розповісти про характер та емоційний настрій людини. Виберіть колір, який подобається та дізнайтесь, що у вас на душі, який у вас характер.

Білий колір синтезує усі кольори, тому він є «ідеальним» кольором. Білий означає початок нового, адже недарма, вирішивши почати жити з чистого аркуша, ми інтуїтивно намагаємося купити щось біле. Є думка, що якщо на певному етапі життя ви перестаєте вибирати білий, а віддаєте перевагу темним відтінкам, отже, налаштовані песимістично.

Чорний – з психологічної точки зору є кольором заперечення, невпевненості та похмурого бачення життя. Любителі чорного сприймають дійсність у темних фарбах, можуть перебувати в «мінорі». Втім, існує й інша думка, що цьому кольору віддають перевагу люди цілеспрямовані, які не хочуть пускати у свій внутрішній світ сторонніх.

Червоний колір - це колір активних людей, більше того яскравих та запеклих. Скоріш за все, ви лідер, здатний захопити своїми ідеями. А також людина, яка не переносить рутини та застою. Часом ви буваєте надто емоційними й можете йти на поводу у своїх бажань. Також у вас підвищена сексуальна енергетика.

Якщо людина вибирає рожевий колір - це свідчить про її потребу в ніжності, вона чутлива та вразлива. Жінки, які обирають цей колір, хочуть турботи та опіки. А у надміру прагматичних людей саме рожевий викликає роздратування.

Коли людина вибирає жовтий колір, – це означає, що вона хоче подобатися, виявляє цікавість, сміливість, товариськість. Є думка, що цей колір люблять фантазери та авантюристи. Якщо жовтий вам неприємний - можливо, ви намагаєтеся сховатися від усіх, закритися.

Помаранчевий колір вибирають життєрадісні, легкі на підйом та ініціативні особи. Це оптимісти, які вважають, що безвихідних ситуацій не має, ті, що шукають нові шляхи. Ці люди заражають своїм оптимізмом і запалом все навколо. Оригінали та непосидючі.

Синій колір обирають люди спокійні, солідні, налаштовані чесно та справедливо вести справи. Вибір синього відображає потребу у змінах та духовному прозрінні. Ці люди пунктуальні та розважливі, цінують достаток та комфорт, важкі на підйом.

Зелений колір вибирають люди, які прагнуть гармонії, спокою і справедливості, не мислять себе без постійного розвитку та руху вперед. Любителі зеленого, швидше за все, все життя навчатимуться. Той, хто його обирає, шукає способу проявити себе. Яскраво-зелений – ви здатні і хочете дбати про інших, темно-зелений передає бажання всіх контролювати.

Фіолетовий – вважається кольором людей схильних до містики. А ще, коли в житті багато фіолетового, це може означати, що людина потребує опори чи підтримки.

Коричневому кольору та його відтінкам віддають перевагу ті, хто цінує традиції, а також ті, хто впевнено «стоїть на ногах». Інша сторона кольору – скритність та егоїзм.

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