Виграшний лотерейний білет на 1 мільйон доларів викинули у смітник

У США 30-річна жінка помилково викинула лотерейний білет на 1 мільйон доларів, який вона спочатку вважала невиграшним. Тож, він пробув у мішку для сміття цілу ніч, перш ніж потенційна власниця призу вирішила перевірити білет ще раз.

Про це повідомляє upi.

Щасливиця з округу Клінтон розповіла представникам Мічиганської лотереї, що купила пару білетів у магазині.

"Я завжди граю в лотерею і купую білети, щойно вони надходять у продаж. Напередодні нового розіграшу я придбала два білети. Перевірила. Спершу подумала, що обидва не виграшні, тому я поклала їх у пакет з іншим сміттям, щоб викинути", — сказала жінка.

Американка усвідомила свою помилку лише наступного дня.

"Наступного ранку я вирішила ще раз переглянути квитки, перш ніж викинути їх. Тоді і побачила, що виграла 1 мільйон доларів. Моє серце забилося, і я думала, що знепритомнію! Подзвонила мамі та чоловікові негайно повідомити їм гарну новину! Я так рада, що вирішила ще раз переглянути квиток, перш ніж викинути його", - згадала переможниця.

Переможниця сказала, що її грошовий приз піде на покупку будинку та інвестиції.

Нагадаємо, інша американска робила покупки зі своєю донькою в продуктовому магазині і придбала виграшний білет у популярній лотереї в США на суму 754,6 мільйона доларів.

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