Жінка виграла у лотереї понад $750 млн: до чого тут літак Boeing 747

Жінка придбала два лотерейних білети, один з яких став виграшним.

Беккі Белл робила покупки зі своєю донькою в продуктовому магазині у місті Оберн, штат Вашингтон, і придбала виграшний білет у популярній лотереї Powerball на суму 754,6 мільйона доларів. Це п’ятий за величиною джекпот в історії гри.

Про це пише The News Tribune.

Перед цим Белл уже купила один білет Powerball, але 5 лютого вирішила придбати ще один, коли побачила, що джекпот становить $747 млн.

Як пише видання, жінка сприйняла це як знак, оскільки 36 років працювала аналітиком ланцюга поставок у компанії Boeing. І за її словами, компанія поставила свій останній Boeing 747 днями раніше.

Наступного дня вона працювала, коли вирішила перевірити свої лотерейні білети. Коли вона просканувала свій перший білет – виграшу не було. Але під час сканування її другого білета було написано "Виграшний білет". Подайте заявку в лотерейну контору", – розповіла вона представникам лотереї.

Белл перевірила свої номери, і вони збіглися з виграшними числами для джекпоту: білі кульки 5, 11, 22, 23, 69 і червоний Powerball 7.

"Я ніколи в житті не вигравала понад 20 доларів, тому ви можете уявити мій шок, коли я зрозуміла, що щойно сталося", - сказала вона.

Тоді Белл написала та зателефонувала своїм родичам, аби вони ще раз перевірили виграишні номери лотереї.

Мати Белл думала, що вона виграла 7 мільйонів доларів.

"Ні, мамо, 700 мільйонів доларів", – сказала Белл.

Коли вона віднесла свій виграшний білет до лотерейного офісу в Олімпії, вона дізналася, що виграла ще $8 доларів зі свого виграшного квитка.

Виграш джекпоту дозволить Белл піти на пенсію на кілька місяців раніше.

Белл обрала одноразову виплату в розмірі 407,2 млн доларів, замість виплати 754,6 мільйона доларів протягом 30 років.

Нагадаємо, чоловік зупинився, аби поснідати, та виграв 50 тисяч доларів у лотерею.

Читайте також: