За 10 секунд на малюнку потрібно знайти унікальну сніжинку: зимова головоломка

Внаслідок замерзання мікроскопічних крапель води у переохолодженій хмарі утворюються сніжинки, які бувають різноманітних розмірів і форм. Кожна окрема сніжинка майже унікальна за своєю структурою та не повторюється.

Як зазначають фахівці, існує 135 типів сніжинок, але однакових не існує, тому що навіть на мікроскопічному рівні немає однакових умов для їхнього утворення. Найбільша сніжинка сягає 3,5 сантиметра, тоді як більшість з них мають лише 5 міліметрів.

Відомий художник Ґергей Дудаш (Gergely Dudás) створив головоломку, на якій лише одна сніжинка не повторюється і є унікальною. Унікальну сніжинку на тесті-головоломці потрібно знайти за 10 секунд.

На малюнку- головоломці зображено багато красивих сніжинок. На перший погляд не можна сказати, чи вони різні, чи є з-поміж них однакові.

Візуальна головоломка

Завдання — потрібно знайти унікальну сніжинку, малюнок якої не повторюється. Зробити це потрібно за 10 секунд.

Якщо протягом цього часу, ви не знайдете сніжинку, не засмучуйтесь — наступного разу у вас вийде. Спочатку головоломки можуть здаватися важкими, але з часом ви натренуєтесь та станете професіоналом.

На малюнку нижче показано відповідь.

Відповідь на головоломку

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