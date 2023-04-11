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Жінка без дієт схудла на 179 кілограмів: що вона робила (фото)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Жінка без дієт схудла на 179 кілограмів: що вона робила (фото)

Фото: The Daily Star

Жінка зізнається, що схуднення змінило її життя.

У США жінка, яка важила 291 кілограм схудла до 112 кілограмів завдяки операції зі зменшення шлунку. Вона каже, що це - змінило її життя на краще, а тому вона продовжує худнути. 

Про це пише Daily Star.

Раніше Сара Нілі важила 291 кілограм. Жінка була залежною від їжі та страждала через те, що їй було важко ходити. Вона згадує, що намагалась обманути маму, коли вона погодилась стежити за тим, щоб її донька менше їла. Сара навіть ховала продукти. Тоді жінка взяла участь у телешоу "Моє життя на 600 фунтів" і фахівці їй допомогли. 

© The Daily Star
Фото: The Daily Star

А тому Нілі, щоб уникнути дієт, погодилась на операцію зі зменшення шлунку та за перші два роки схудла до 112 кілограмів. Жінка зізнається, що навіть тепер втрачає вагу та наголошує, що схуднення змінило її життя. 

"Зараз я люблю своє життя. Я можу тільки уявити, що Бог запланував для мене. Я знаю, що незалежно від того, що життя підкидає мені, я виживу", - підсумувала вона.

© The Daily Star
Фото: The Daily Star

Нагадаємо, 26-річна Джейд Мандонгве схудла до невпізнаваності за декілька місяців. Дівчина почувалася нещасливою через зайву вагу і одного ранку дала собі обіцянку схуднути.

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Дата публікації
Перегляди
4673
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