Жінка подала до суду на авіакомпанію через смерть під час польоту

Жінка, яка летіла рейсом British Airways з Ямайки до Лондона, звернулася з позовом до суду, поскаржившись, що під час польоту загинув пасажир. Через інцидент рейс затримали та було припинено подачу напоїв.

Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на коментар пасажирки на сторінці авіакомпанії у соцмережі.

“Пасажир за два ряди позаду нас помер найжахливішим чином, завдавши нам найбільш травматичного досвіду польоту”, — написала жінка у Facebook.

За її словами, рейс затримали на три години і ця затримка “зруйнувала режим” її дітей, які почали хвилюватися, очікуючи на приземлення.

Окрім того, вона поскаржилася що через смерть пасажира було перервано рознесення напоїв і не забезпечено повноцінне харчування. Жінка додала, що салон літака був брудним.

“Я б очікувала зворотнього зв’язку від British Airways з тими, хто був на рейсі, особливо з тими, хто був досить близько і був свідком усього цього, щоб перевірити наше самопочуття, вибачитися за цей досвід і запропонувати якусь компенсацію або консультацію після цього”, - завершила допис жінка.

У British Airways відповіли, що члени екіпажу були зосереджені на наданні першої допомоги. Коментар пасажирки згодом був видалений.

Нагадаємо, раніше пілота літака польських авіаліній LOT відсторонили від виконання авіарейсів після того, як він украв із пасажирського візка алкогольні напої, які пропонують під час пілоту пасажирам бізнес-класу. Його ганебний вчинок було зафіксовано на відео.

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