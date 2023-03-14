15 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 15 березня, в православному календарі — день пам’яті єпископа Феодота Киринейського. Він жив у місті Киринія (Кіпр). Коли правив імператор Лікіній, який ненавидів християн і вирізнявся жорстоким ставленням до них, Феодот відкрито проповідував та намагався навернути до християнства якомога більше людей.

Почув про це намісник Кіпру Савін і наказав розшукати єпископа. Феодот почув про наказ і, не дочекавшись воїнів, сам прийшов на суд і промовив: "Я той, кого ти шукаєш, з'явився, щоб проповідувати Христа Бога мого". Наказав намісник бити святого без пощади, потім повісив на дереві і гострими інструментами стругав тіло його. Насамкінець кинув до в'язниці.

Через п'ять днів знову привели єпископа на тортури до намісника. Останній був упевнений, що святий відмовиться від Бога, щоб не відчувати біль. Але Феодот не припиняв молитися Господу. Тоді святого спочатку поклали на багаття, а потім вбили в ступні цвяхи і примусили так іти. Всі тортури він переносив з особливою стійкістю.

Коли імператором став Костянтин, то дарував він свободу всім християнам, і Феодоту зокрема. Повернувся святий додому до Киринії і ще два роки служив єпископом, поки не помер.

Прикмети 15 березня

Народні прикмети 15 березня / Фото: Pexels

Сніжить вранці — буде хороший урожай зернових.

Снігопад і хуртовини цього дня означають — перша зелена трава з'явиться ще нескоро.

Дме теплий південний вітер — на тепле, але дощове літо.

Що завтра не можна робити

Краще утриматися цього дня від скандалів чи сварок. Не рекомендовано проводити й гучні веселощі. Не виконуйте важку роботу по дому. Наші предки вірили, що 15 березня не можна дивитися ввечері на зоряне небо, бо можна побачити зірку, що падає, а це означає тяжку хворобу або смерть родича.

Що можна робити завтра

В народі вірили, що людина, народжена 15 березня, залишиться вірною близьким на все життя, якщо її пригостити цього дня кашею з медом. А ще намагалися посіяти на Федота селеру й цибулю, щоб отримати хороший врожай.

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