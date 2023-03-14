15 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 15 марта, в православном календаре день памяти епископа Феодота Киринейского. Он жил в городе Кириния (Кипр). Когда правил император Ликиний, ненавидел христиан и отличавшийся жестоким отношением к ним, Феодот открыто проповедовал и пытался обратить на христианство как можно больше людей.

Услышал об этом наместник Кипра Савин и приказал разыскать епископа. Феодот услышал о повелении и, не дождавшись воинов, сам пришел на суд и сказал: "Я тот, кого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Приказал наместник бить святого без пощады, потом повесил на дереве и острыми инструментами строгал его тело. Под конец бросил в тюрьму.

Через пять дней снова привели епископа на пытку к наместнику. Последний был уверен, что святой откажется от Бога, чтобы не чувствовать боли. Но Феодот не переставал молиться Господу. Тогда святого сначала положили на костер, а затем вбили в ступни гвозди и заставили идти так. Все пытки он переносил с особой стойкостью.

Когда императором стал Константин, то дарил он свободу всем христианам и Феодоту в том числе. Вернулся святой домой в Киринию и еще два года служил епископом, пока не умер.

Приметы 15 марта

Народные приметы 15 марта / Фото: Pexels

Снежит утром – будет хороший урожай зерновых.

Снегопад и метели в этот день означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.

Дует теплый южный ветер на теплое, но дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

Лучше воздержаться в этот день от скандалов или ссор. Не рекомендуется проводить и громкое веселье. Не выполняйте тяжелую работу по дому. Наши предки верили, что 15 марта нельзя смотреть вечером на звездное небо, потому что можно увидеть падающую звезду, а это означает тяжелую болезнь или смерть родственника.

Что можно делать завтра

В народе верили, что человек, рожденный 15 марта, останется верным близким на всю жизнь, если его угостить в этот день кашей с медом. А еще пытались посеять на Федота сельдерей и лук, чтобы получить хороший урожай.

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