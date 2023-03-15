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Україну виключили зі списку ймовірних господарів Мундіалю-2030

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україну виключили зі списку ймовірних господарів Мундіалю-2030

Фото: ФК Динамо Київ

До заявки Іспанії та Португалії прагне приєднатися Марокко.

Україна не претендендуватиме на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030-му році. Державу в списку замінить Марокко. 

Про це повідомив журналіст SkyNews Роб Харріс, а також інформацію підтвердив Король Марокко Могамед VI.

Як відомо, заявку Марокко на проведення ЧС-2026 відхилили через те, що країна не змогла виділити необхідну суму для проведення змагань. Утім, африканці зможуть прийняти Мундіаль спільно з Іспанією та Португалією.

Нагадаємо, через сім місяців після початку повномасштабної війни Україна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС із футболу. Проте згодом країни ЄС почали розглядати варіант із заміною України на Марокко через ситуацію з президентом УАФ Андрієм Павелком. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Але остаточне рішення ухвалили на тлі продовження активних бойових дій в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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