19 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 19 березня, в православному календарі день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени. Костянтин був сином цезаря (потім августа) Констанція I Хлора і святої рівноапостольної Олени. В той час Римська імперія була розділена на Західну та Східну, а на чолі стояли два самостійних імператора, які також мали співправителів.

Батько Костянтина керував західною частиною Римської імперії, ставши імператором 305 року. Хоча він був язичником, але до християн ставився терпимо і не переслідував їх на своїх землях. 306 року Констанцій, перебуваючи на смертному одрі, наказав зробити наступником його сина Костянтина. Ставши імператором, він почав боротьбу за своє царювання і протистояння з імператором Максиміаном Геркулієм завершилося аж 310 року.

312 року Костянтин був втягнутий в нову війну. Якось на полі бою він побачив на небі хреста з написом "Цим перемагай". Він наказав зробити такі хрести на всіх своїх знаменах, а після перемоги, увійшовши в Рим, звелів поставити на площі свою статую з хрестом, на якому був напис: "Цим рятувальним прапором я врятував місто від ярма тирана". Тоді він також видав перший маніфест, який дозволяв всім без страху приймати християнство.

Мати імператор цариця Олена була християнкою. Коли їй було приблизно 80 років, вона вирішує подорожувати до Єрусалиму і шукати там Хрест Господній. Вказівку зробити це вона отримала уві сні. Жінка знайшла Хрест і розділила його на дві частини: одну залишила в Єрусалимі, а іншу помістила в срібне сховище і забрала з собою. На зворотному шляху також започаткувала кілька монастирів, де залишила частки знайдених раніше реліквій.

Прикмети 19 березня

Народні прикмети 19 березня / Фото: Pexels

На небі швидко і високо пливуть хмари — чекайте на гарну погоду.

Якщо почули стукіт дятла, весна прийде пізно.

У зайців все ще біла шубка — будуть продовжуватися снігопади.

День морозний до засушливого і спекотного літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня не дозволяється сваритися, лаятися, лихословити. Також намагайтеся не пліткувати і не вживайте алкогольні напої. Дуже важливо шанобливо ставитися до колодязя — в жодному разі не плюйте у воду.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни чекали на повернення ластівок з вирію, а щоб вони швидше повернулися, співали їм веснянки. Існувало таке цікаве повір'я — якщо ластівка зів'є під дахом оселі гніздо, в ньому не буде пожеж.

Читайте також: