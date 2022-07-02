2 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

2 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 липня 2022 року – субота. 129-й день війни Росії проти України. 183-й день року. Яке сьогодні, 2 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 липня - Міжнародний день Дніпра. Припадає щороку на першу суботу липня. Перші письмові свідчення про Дніпро можна знайти у Геродота, який описував Скіфію. Ці записи датовані 450 роком до нашої ери.

А ще 2 липня - День працівника державної податкової служби України. Подія була запроваджена 2013 року. А закон про державну податкову службу було ухвалено 4 листопада 1990 року.

Також 2 липня - Міжнародний день спортивного журналіста. Подія носить щорічний характер і була запроваджена 1995 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року в Парижі створили асоціацію спортивної преси.

2 липня - День відвідування місцевих парків. Припадає щорічно на першу суботу липня. Головна мета - на певний час забути про ґаджети та насолодитися красою природи.

А ще 2 липня - Міжнародний день собак. Це чудова нагода провести більше часу зі своїм домашнім улюбленцем. Собаки - не лише гарні друзі, вони також працюють поводирями для незрячих людей. В Україні Всеукраїнську громадську організацію "Кінологічна спілка України" було створено 1995 року.

Також 2 липня - Міжнародний день кооперативів. Заснована подія 1995 року. Кооперативна модель управління вважається найбільш справедливою, адже вона забезпечує всесторонній розвиток суспільства.

2 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

2 липня - день пам'яті Зосима і Сави, апостола Іуди, брата Господнього / Фото: commons.wikimedia.org

2 липня в церковному календарі – день пам'яті Зосима і Сави, апостола Іуди, брата Господнього. Іуда - один з братів Сина Божого, хто не визнавав божественну істоту Христа. Пізніше все ж повірив у це, за що став одним з 12 апостолів. Однак Іуда вважав себе недостойним імені Христа, а тому в своїх писаннях підписував себе як брата Іакова (ще один брат Христа). Після того, як Ісус вознісся на небо, пішов з проповіддю Євангелія по світу. Близько 80-го року його стратили в Вірменії за віру.

Зосим жив у Фракії та перебував на військовій службі. Кинув армію, коли почув, що християн переслідують. Почав щиро молитися, але коли про це дізнався його імператор, Зосима довго мучили, а потім за відмову поклонитися язичницьким богам відсікли голову.

Пам’ятні дати 2 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 2 липня:

1559 рік — чотири османські документи згадують про атаку, здійснену "Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)" на фортецю Азов;

1776 рік — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії приймає рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії;

1900 рік — відбувається перший політ дирижаблю моделі LZ-1, який сконструював відставний прусський офіцер Фердинанд фон Цеппелін

1954 рік — розпочинає роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

1951 рік — газета "Правда" засуджує вірш В. Сосюри "Любіть Україну";

1996 рік — у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізається у стіну будинку;

2011 рік — Володимир Кличко перемагає Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 липня

Які сьогодні іменини: Тадей, Іван, Марія.

2 липня народилися:

1825 рік — український письменник Володимир Александров;

1892 рік — українська народна поетеса М. С. Бондаренко;

1892 рік — український вчений-анатом Михайло Спіров;

1904 рік — український літературознавець Дмитро Чалий;

1906 рік — український художник, педагог та громадський діяч Петро Андрусів.

Погода на 2 липня

2 липня в Києві невелика хмарність, без опадів. У Львові похмуро, можливий невеликий дощ. У Харкові мінлива хмарність, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, але без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +23 адень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +27 вдень та +18 вночі.