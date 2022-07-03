3 липня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

3 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 липня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 липня 2022 року – неділя. 130-й день війни Росії проти України. 184-й день року. Яке сьогодні, 3 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 липня - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Подія носить щорічний характер і припадає на першу неділю липня. Започаткована була наказом президента 2015 року. Військово-Морські Сили відіграють важливу роль у захисті України та забезпеченні обороноспроможності держави.

Також 3 липня - День працівників морського та річкового флоту. Також припадає щорічно на першу неділю липня. Встановлений наказом президента 2015 року. Основна мета - відродження та розвиток національних історичних традицій морського співтовариства в Україні.

А ще 3 липня - Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Цього дня потрібно відмовитися від використання поліетиленових пакетів і подумати про чистоту навколишьного середовища.

3 липня - День зенітних ракетних військ Збройних Сил України. Запроваджена подія 3 липня 2011 року наказом Міністерства оборони України. Потрібно усвідомлювати, наскільки важливою є ефективний та потужний захист у системі протиповітряної оборони. Після 24 лютого 2022 року всі українці зрозуміли, що робота зенітних ракетних військ ЗСУ - важка та необхідна.

Також 3 липня - День непокори. Мирний протест громадян або свідома відмова підкорятися несправедливим законам - це все громадянська непокора. Важливо показати законодавчим органам, що потрібно правильно змінювати чинне законодавство.

3 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

3 липня - день пам'яті єпископа Мефодія / Фото: pixabay.com

3 липня в церковному календарі – день пам'яті єпископа Мефодія. Він був активним поборювачем християнства. Відрізнявся лагідною та доброю вдачею, але відчайдушно чинив опір єретикам. Насторожено ставився до представників орігенізму, які в проповідях спотворювали основні догми християнства. Після себе єпископ залишив чимало писемних праць, які захищали християнство.

Пам’ятні дати 3 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 3 липня:

964 рік — перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату;

1528 рік — Папа Климент VII буллою узаконює орден ченців-капуцинів;

1885 рік — українські емігранти створюють в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 рік — закінчується битва під Геттісбургом;

1886 рік — Карл Бенц з Мангайму роить перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції та досягає швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'являють перші телевізори;

1962 рік — франція визнає незалежність Алжиру;

1966 рік — франція здійснює випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії;

1973 рік — у Гельсінкі починає роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;

1988 рік — американський крейсер "Вінсеннес" збиває іранський пасажирський літак А300.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 липня

Які сьогодні іменини: Афанасій, Андрій, Гліб, Іван, Дмитро, Хома, Наум, Микола, Інна, Римма.

3 липня народилися:

1885 рік — український і канадський художник-монументаліст Юліан Буцманюк;

1906 рік — український хімік-технолог, академік Василь Атрощенко;

1907 рік — український художник, мистецтвознавець та критик Володимир Ласовський;

1932 рік — український кінооператор, кінорежисер Вадим Іллєнко;

1949 рік — футболіст київського "Динамо" Віктор Колотов.

Погода на 3 липня

3 липня в Києві хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Львові похмуро, невеликий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. В Одесі невелика хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +16 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +26 вдень та +18 вночі.