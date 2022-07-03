Астрологічний прогноз на 3 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних життєвих змін, основою яких стануть колишні обставини – їх необхідно переглянути і переоцінити з нового погляду. Необхідно бути максимально уважними до думок і бажань, що виникають – вони можуть означати куди більше, ніж зазвичай, і незабаром обов'язково знайдуть реальні риси.

Символ дня: вепр.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: небесний, перлинно-блакитний.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороба, що почалася в цей день, загрожує неохайними наслідками, тому до її лікування необхідно приступати якнайшвидше.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть розповісти про стан здоров'я: приємний сюжет свідчитиме про те, що з ним усе нормально, неприємний – розповість про проблеми. Добре в цей час побачити уві сні дорогу – вона обіцяє швидкі та сприятливі зміни.

Афоризм дня: "Людина, яка не соромиться того, якою вона була рік тому, недостатньо вчиться" (Ален де Боттон).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує удачу у справах та фінансових питаннях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, мета яких – залучення кохання та дружби.

Табу дня: заборонено – навіть ненароком – завдавати комусь шкоди.

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