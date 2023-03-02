3 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 3 березня, в православному календарі день пам’яті папи Римського Лева I Великого. Римський папа мав особливий авторитет серед усіх Церков у часи, коли західна церква ще перебувала у єдності з іншими. Для християн він був головним захисником апостольської традиції, а також суддею в догматичних питаннях.
Святий Лев посів папський престол в один з найбільш критичних моментів в історії, коли йшла запекла боротьба церкви з різними єресями. Лев докладав чимало зусиль, щоб захистити здорове вчення про Ісуса Христа та зберегти єдність церкви. Саме тому його однаково шанують як на Заході, так і на Сході, називаючи святим Левом Великим.
Народився він у Тоскані в знатній родині, тому з дитинства отримав хорошу освіту та був досить вченим.
Церковне свято 3 березня — день пам'яті святителя Агапіта Сповідника
Він був єпископом Синадським. Народився Агапіт в Каппадокії і жив за часів, коли імператорами були Діоклетіан, а потім Максиміан. Його батьки сповідували християнство, тому ще з юнацьких років він прагнув чернечого життя. Згодом вступив до монастиря, де щоденно трудився і багато молився. За це Господь наділив його даром чудотворення.
Коли Лікіній розпочав гоніння християн, Агапіт приєднався до Дорофея, Віктора, Агріпи та Феодула. Їх схопили і святителя навіть поранили списом. Однак він залишився живим. Після смерті Лікінія повернувся до свого монастиря. Незабаром після того його висвятили в сан пресвітера, а після смерті єпископа за нього одностайно проголосувала вся кафедра. Він мудро управляв своєю паствою і направляв її в православній вірі.
Прикмети 3 березня
- Суха та сонячна погода вказує на те, що буде хороший врожай.
- Ніч ясна та зоряна до швидкого похолодання.
- Почути звуки грому означає, що літо буде спекотним.
- Вночі чітко видно місяць — весняне тепло ще нескоро прийде.
Що завтра не можна робити
Не можна цього дня лаятися, сваритися, а також тримати в голові погані думки. Церква не рекомендує займатися важкою фізичною працею, а також вишивати і в'язати.
Що можна робити завтра
В цей період починалася серйозна підготовка до польових робіт. Тому чоловіки займалися тим, що перевіряли і ремонтували різні інструменти. А жінки пекли випічку і печиво з вівсяного борошна. Пригощали ними потім всіх домочадців, а ще розкладали у дворі, щоб могли поласувати птахи.
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