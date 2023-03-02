3 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 3 березня, в православному календарі день пам’яті папи Римського Лева I Великого. Римський папа мав особливий авторитет серед усіх Церков у часи, коли західна церква ще перебувала у єдності з іншими. Для християн він був головним захисником апостольської традиції, а також суддею в догматичних питаннях.

Святий Лев посів папський престол в один з найбільш критичних моментів в історії, коли йшла запекла боротьба церкви з різними єресями. Лев докладав чимало зусиль, щоб захистити здорове вчення про Ісуса Христа та зберегти єдність церкви. Саме тому його однаково шанують як на Заході, так і на Сході, називаючи святим Левом Великим.

Народився він у Тоскані в знатній родині, тому з дитинства отримав хорошу освіту та був досить вченим.

Церковне свято 3 березня — день пам'яті святителя Агапіта Сповідника

Він був єпископом Синадським. Народився Агапіт в Каппадокії і жив за часів, коли імператорами були Діоклетіан, а потім Максиміан. Його батьки сповідували християнство, тому ще з юнацьких років він прагнув чернечого життя. Згодом вступив до монастиря, де щоденно трудився і багато молився. За це Господь наділив його даром чудотворення.

Коли Лікіній розпочав гоніння християн, Агапіт приєднався до Дорофея, Віктора, Агріпи та Феодула. Їх схопили і святителя навіть поранили списом. Однак він залишився живим. Після смерті Лікінія повернувся до свого монастиря. Незабаром після того його висвятили в сан пресвітера, а після смерті єпископа за нього одностайно проголосувала вся кафедра. Він мудро управляв своєю паствою і направляв її в православній вірі.

Прикмети 3 березня

Народні прикмети 3 березня / Фото: Pexels

Суха та сонячна погода вказує на те, що буде хороший врожай.

Ніч ясна та зоряна до швидкого похолодання.

Почути звуки грому означає, що літо буде спекотним.

Вночі чітко видно місяць — весняне тепло ще нескоро прийде.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня лаятися, сваритися, а також тримати в голові погані думки. Церква не рекомендує займатися важкою фізичною працею, а також вишивати і в'язати.

Що можна робити завтра

В цей період починалася серйозна підготовка до польових робіт. Тому чоловіки займалися тим, що перевіряли і ремонтували різні інструменти. А жінки пекли випічку і печиво з вівсяного борошна. Пригощали ними потім всіх домочадців, а ще розкладали у дворі, щоб могли поласувати птахи.

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