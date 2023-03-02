3 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 марта, в православном календаре день памяти папы Римского Льва I Великого. Римский папа имел особый авторитет среди всех Церквей в те времена, когда западная церковь еще находилась в единстве с другими. Для христиан он являлся главным защитником апостольской традиции, а также судьей в догматических вопросах.

Святой Лев занял папский престол в один из самых критических моментов в истории, когда шла упорная борьба церкви с разными ересями. Лев прилагал немало усилий, чтобы защитить здоровое учение об Иисусе Христе и сохранить единство церкви. Именно поэтому его все равно чтят как на Западе, так и на Востоке, называя святым Львом Великим.

Родился он в Тоскане в знатной семье, поэтому с детства получил хорошее образование и был достаточно учёным.

Церковный праздник 3 марта – день памяти святителя Агапита Исповедника

Он был епископом Синадским. Родился Агапит в Каппадокии и жил во времена, когда императорами были Диоклетиан, а затем Максимиан. Его родители исповедовали христианство, поэтому еще с юношеских лет он стремился к монашеской жизни. Затем поступил в монастырь, где ежедневно трудился и много молился. За это Господь наделил его даром чудотворения.

Когда Ликиний начал гонения христиан, Агапит присоединился к Дорофею, Виктору, Агриппе и Феодулу. Их схватили и святителя даже ранили копьем. Однако он остался в живых. После смерти Ликиния вернулся в свой монастырь. Вскоре после этого его рукоположили в сан пресвитера, а после смерти епископа за него единогласно проголосовала вся кафедра. Он мудро управлял своей паствой и направлял ее в православную веру.

Приметы 3 марта

Народные приметы 3 марта / Фото: Pexels

Сухая и солнечная погода показывает, что будет хороший урожай.

Ночь ясная и звездная до быстрого похолодания.

Услышать звуки грома означает, что лето будет жарким.

Ночью ясно видно месяц — весеннее тепло еще не скоро придет.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день ругаться, ссориться, а также помнить дурные мысли. Церковь не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом, а также вышивать и вязать.

Что можно делать завтра

В этот период начиналась серьезная подготовка к полевым работам. Поэтому мужчины занимались тем, что проверяли и ремонтировали разные инструменты. А женщины пекли выпечку и печенье из овсяной муки. Угощали ими потом всех домочадцев, а еще раскладывали во дворе, чтобы могли полакомиться птицами.

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