5 листопада: яке сьогодні свято, іменини, що сьогодні не можна робити

5 листопада: яке сьогодні свято, іменини, що сьогодні не можна робити

5 листопада наші предки грали в “бджолині ігри” та вшановували пам’ять святого апостола Якова.

За Юліанським календарем XX і XXI століття сьогодні – 23 жовтня. До Нового року залишається 56 днів.

5 листопада: яке сьогодні свято в Україні та світі

5 листопада в усьому світі відзначається День розглядання старих фотографій, в Індії святкують свято заміжніх жінок “Карва Чаутх”, а в Вірменії урочисто вітають всіх працівників розвідувальних військ.

5 листопада відзначають День розглядання старих фотографій

Також в цей день відзначається День проектного менеджера, тому не забудьте привітати з професійним святом свої близьких, друзів чи колег. Святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. В США 5 листопада вітають усіх рудих людей, а також відзначають День американського футболу. А в Панамі проходить День незалежності Колона.

5 листопада: пам’ятні події в Україні та світі

Якщо вас цікавить, яке сьогодні свято, варто поглянути і в календар пам’ятних подій. Адже цієї дати:

1824 рік – народився український поет Яків Щоголів;

1913 рік – Кіпр був анексований Великою Британією, британські війська разом з Французькою республікою оголошує війну Османській імперії;

1916 рік – створення Королівства Польща;

1935 рік – випущено перший примірник настільної гри “Монополія”;

1954 рік – в Києві офіційно відкрили міст Є. Патона, який став першою в світі суцільно звареною конструкцією;

1963 рік – відкрито дві станції метро в Києві: “Політехнічний інститут” і “Завод Більшовик” (сьогодні “Шулявська”);

1964 рік – в Чернігові відкрився тролейбусний рух;

1965 рік – в Києві відкрили нові станції метро: “Гідропарк”, “Лівобережна”, “Дарниця”, було відкрито електродепо “Дарниця”;

1968 рік – на Хрещатику Василь Макух вчиняє самоспалення, протестуючи проти становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік – відкрито нові станції київського метрополітену: “Жовтнева” (тепер “Берестейська”), “Нивки”, “Святошин”.

5 листопада: яке сьогодні церковне свято

5 листопада день пам'яті апостола Якова - брата Господнього / en.wikipedia.org

Християни вшановують 5 листопада пам’ять апостола Якова – брата Господнього. Існує кілька версій походження такого прізвиська. Однією з них є історія про те, що Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. За іншою версією він був першим сином Йосипа, який народився до одруження з Дівою Марією.

Яків за життя Христа не визнав його спасителем та Сином Божим. Але після воскресіння Ісуса він звернувся у віру. Його часто називають першим єрусалимським єпископом. Яків прийняв мученицьку смерть приблизно в 63 році. Юдеї кинули його на ганок храму, а потім побили камінням.

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У кого сьогодні 5 листопада іменини, як назвати дитину, яка народилася в цей день

5 листопада свої іменини святкують: Ігор, Яків, Святослав, Володимир, Микола, Гнат, Максим, Петро, Іван, Омелян, Олександр, Гнат.

Талісманом людини, народженої 5 листопада, вважався хризопраз. Це напівдорогоцінний камінь, що є символом удачі та щастя. Кажуть, що хризопраз носив в пряжці свого ременю сам Олександр Македонський, вірячи, що камінь приносить йому перемогу у битвах.

5 листопада: що не можна робити у цей день

Наші предки вважали 5 листопада нещасливим днем. Саме тому намагалися не займатися чужими проблемами, а присвятити весь час собі. Не варто тримати зла на близьких людей. В цей день потрібно пробачити проступки інших та самому покаятися у гріхах. Не плануйте нічого 5 листопада – бо не отримаєте результату.

Поганим знаком у наших предків вважалося ручатися за інших 5 листопада. Якщо хлопець не міг розрахуватися зі своїми боргами, казали, що наступного року він буде холостим. А коли дівчина знаходила в цей день зігнуту чи зламану монету, це означало, що її зрадить коханий.

Народні прикмети і традиції на 5 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет, пов’язаних з цим днем:

5 листопада пішов град чи дрібна снігова крихта – 25 листопада чекай на справжню зиму;

якщо випало багато снігу, який не тане – буде тепла зима і високий урожай;

цілий день іде дощ – на врожай;

якщо нарубаєш багато дров – будинок буде затишним;

чим більше з'їси меду, тим більше збереш його наступного року.

Також у наших предків цього дня існували цікаві традиції. Наприклад, 5 листопада господарі обов’язково виходили в поле, оглядали його та кидали птахам кусочки хліба. Так залучали удачу.

Найцікавішою традицією предків були так звані “бджолині ігри або хороводи”. Потрібно було з’їсти багато меду і дзижчати під час поїдання, як бджоли. Традиційно на стіл ставили різноманітні наїдки з меду: медові пряники, медовуху.

5 листопада проводили "бджолині ігри або хороводи" / pixabay.com

В цей день намагалися думати про майбутній урожай. Вважалося, що думки 5 листопада стають матеріальними і можуть збутися.

Щоб отримати допомогу в будь-якій важкій ситуації, 5 листопада молилися святому Якову. До нього часто зверталися хворі та нужденні. Також в цей день люди справляли останні осінні проводи.

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