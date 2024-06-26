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Акаунт відомого українського письменника зламали: що відомо

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Акаунт відомого українського письменника зламали: що відомо

Чому в Україні хочуть заборонити Telegram / Фото: ТСН.ua

Зловмисники помилилися, написавши повідомлення російською.

Шахраї зламали акаунт відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Вони намагалися позичити гроші у його колеги.

Про це написав письменник Руслан Горовий у Facebook.

"Сергій Жадан дзвони в міліцію, кума зламали", – іронічно написав Горовий.

Акаунт Кокотюхи зламали / ©
Акаунт Кокотюхи зламали

Нагадаємо, експерти з захисту прав споживачів попередили, що з початком туристичного сезону у соціальних мережах набирає обертів новий вид кібершахрайства. Зловмисники знаходять пасажирів авіакомпаній й за допомогою фейкових акаунтів отримують їхні особисті дані, доступ до банківських рахунків тощо.

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