Акаунт відомого українського письменника зламали: що відомо

Зловмисники помилилися, написавши повідомлення російською.
Шахраї зламали акаунт відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Вони намагалися позичити гроші у його колеги.
Про це написав письменник Руслан Горовий у Facebook.
"Сергій Жадан дзвони в міліцію, кума зламали", – іронічно написав Горовий.
Нагадаємо, експерти з захисту прав споживачів попередили, що з початком туристичного сезону у соціальних мережах набирає обертів новий вид кібершахрайства. Зловмисники знаходять пасажирів авіакомпаній й за допомогою фейкових акаунтів отримують їхні особисті дані, доступ до банківських рахунків тощо.
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