Акаунт відомого українського письменника зламали: що відомо

Шахраї зламали акаунт відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Вони намагалися позичити гроші у його колеги.

Про це написав письменник Руслан Горовий у Facebook.

"Сергій Жадан дзвони в міліцію, кума зламали", – іронічно написав Горовий.

Акаунт Кокотюхи зламали

Нагадаємо, експерти з захисту прав споживачів попередили, що з початком туристичного сезону у соціальних мережах набирає обертів новий вид кібершахрайства. Зловмисники знаходять пасажирів авіакомпаній й за допомогою фейкових акаунтів отримують їхні особисті дані, доступ до банківських рахунків тощо.

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