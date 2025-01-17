Аномальне для січня тепло дістанеться до України: синоптик ошелешив прогнозом

Над північною Атлантикою та Європою утворилася не зовсім класична синоптична ситуація.

Останні тижні січня в Україні буде не з тріскучими морозами, а аномально теплим. Причиною такої погоди стали північноатлантичні циклони, які перекрили шлях арктичному повітрю. Тому зимових рис, які притаманні січню, немає.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

З його слів, "у найхолоднішому періоді року - березневе тепло". Постригань каже, що над північною Атлантикою та Європою утворилася не зовсім класична синоптична ситуація.

"Блокуючий антициклон "Beate", який розташувався над Західною Європою, змушує циклонічні вихори переміщуватися уздовж північних морів. При цьому, в їх теплих секторах на Британські острови, Скандинавію і далі в Арктику виноситься дуже тепле тропічне повітря. В результаті - у Великій Британії було зафіксовано теплі +16°, у Норвегії +10°. Справжня весна" - розказав Постригань.

У Україні також найближчі вихідні та на початку наступного робочого тижня знову посилиться вплив антициклону "Beate". Утримається спокійна, без суттєвих опадів погода. Середньодобова температура повітря у найближчі п'ять днів очікується вище за норму на 4-6 градусів: вночі 0-2º морозу, вдень 4-6º тепла.

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