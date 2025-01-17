Аномальное для января тепло достанется Украины: синоптик ошарашил прогнозом

Над северной Атлантикой и Европой образовалась не совсем классическая синоптическая ситуация.

Последние недели января в Украине будет не с трескучими морозами, а аномально теплым. Причиной такой погоды стали североатлантические циклоны, перекрывшие путь арктическому воздуху. Поэтому зимних черт, присущих январю, нет.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, "в самом холодном периоде года – мартовское тепло". Постригание говорит, что над северной Атлантикой и Европой образовалась не совсем классическая синоптическая ситуация.

"Блокирующий антициклон "Beate", расположившийся над Западной Европой, заставляет циклонические вихри перемещаться вдоль северных морей. При этом, в их теплых секторах на Британские острова, Скандинавию и дальше в Арктику выносится очень теплый тропический воздух. В результате — в Великобритании. зафиксированы теплые +16°, в Норвегии +10°.

В Украине также в ближайшие выходные и в начале следующей рабочей недели снова усилится влияние антициклона "Beate". Удержится спокойная, без существенных осадков погода. Среднесуточная температура воздуха в ближайшие пять дней ожидается выше нормы на 4-6 градусов: ночью 0-2 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла.

Антициклон накрыл Украину - метель уже добралась до Закарпатья! Прогноз погоды на неделю!

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