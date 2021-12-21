Авіакатастрофа МАУ: Іран приховує посади та імена осіб, причетних до збиття літака

Авіакатастрофа МАУ: Іран приховує посади та імена осіб, причетних до збиття літака

Також Тегеран не дозволив українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до іранського суду.

В Офісі генпрокурора розповіли про розслідування авіакатастрофи літака МАУ в січні 2020 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За два роки Україна відправила 26 міжнародних запитів до іноземних країн. Своєю чергою Іран продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.

Іран приховує матеріали справи

Заступник генпрокурора Максим Якубовський у розмові з родичами загиблих розповів, що Іран знову порушив досягнуті домовленості під час третього раунду міждержавних переговорів, який відбувся в червні 2021 року.

Офіс генерального прокурора

Зокрема, Тегеран не дозволив українським прокурорам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, яку вже відправили до іранського суду. Також приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них.

"Ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Британія та Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань", — зазначив Якубовський.

Що робить Україна

Наразі українська сторона дослідила 8 звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: 4 — іранських, 3 — канадських та 1 — спеціального доповідача ООН.

Начальник Департаменту Офісу генпрокурора Юрій Рудь зазначив, що було допитано понад 50 осіб, проведено більше 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням спеціалістів слідчий експеримент, триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

Нагадаємо, рейс PS 752 української авіакомпанії був збитий над Тегераном 8 січня 2020 року. Загинуло 176 людей. Серед загиблих — 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, по 3 — ФРН та Великої Британії.

Влада Ірану спочатку заперечувала свою причетність до катастрофи, але зрештою визнала, що збила літак випадково.

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