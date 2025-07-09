- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Від удару блискавки зайнявся Дім молитви на Хмельниччині: виникла масштабна пожежа (фото)
Блискавка влучила у культову споруду на Хмельниччині.
У Хмельницькій області блискавка спричинила пожежу в культовій споруді, що охопила площу у 250 квадратних метрів.
Про це повідомляє ДСНС України.
Через пожежу обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників. Під уламками конструкцій утворилися нові осередки горіння. Попри складнощі, пожежники оперативно впоралися з вогнем. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Нагадаємо, у селі Попівка Карлівської громади сталася пожежа в будинку, згодом там виявили тіло 17-річної дівчини. Поліція розпочала кримінальне провадження.