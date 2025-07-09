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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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139
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1 хв

Від удару блискавки зайнявся Дім молитви на Хмельниччині: виникла масштабна пожежа (фото)

Блискавка влучила у культову споруду на Хмельниччині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Блискавка влучила у Дім Молитви на Хмельниччині

Блискавка влучила у Дім Молитви на Хмельниччині / © ДСНС

У Хмельницькій області блискавка спричинила пожежу в культовій споруді, що охопила площу у 250 квадратних метрів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через пожежу обвалився дах будівлі, що значно ускладнило роботу рятувальників. Під уламками конструкцій утворилися нові осередки горіння. Попри складнощі, пожежники оперативно впоралися з вогнем. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Через пожежу обвалився дах будівлі. / © ДСНС

Через пожежу обвалився дах будівлі. / © ДСНС

Від удару блискавки зайнявся Дім молитви на Хмельниччині. / © ДСНС

Від удару блискавки зайнявся Дім молитви на Хмельниччині. / © ДСНС

Нагадаємо, у селі Попівка Карлівської громади сталася пожежа в будинку, згодом там виявили тіло 17-річної дівчини. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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