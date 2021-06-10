"Було так багато, що здавалося, що випав сніг": під Дніпром град понівечив врожай

Градом побило дерева, кущі і городину.

Місто Перещепине Дніпропетровської області засипало градом. Він побив дерева, кущі та городину.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро обласний".

"В Перещепиному випав величезний град. Від непогоди постраждали не тільки ягода, а ще й чагарники та дерева. Фото наслідків негоди вражають. Граду було так багато, що здавалося - на вулиці випав сніг", - розповідають очевидці.

Місцеві жителі скаржаться, що градом побило квіти на клумбах та овочі на городі.

Нагадаємо, що у Чернівцях випав град, розміром із перепилине яйце. Також у місті пройшла гроза.

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