"Це буде неспокійно для мирних жителів": астрологиня назвала терміни звільнення територій України

Астролог Ангеліна Вакуліна розповіла, коли відбудеться затишшя на фронті і чи очікувати закінчення війни в Україні цього року.

Про це пише "Главред".

"Восени будуть повторювані аспекти весни. Восени, на жаль, буде дуже багато переламних моментів на великих напрямках і населених пунктах. Ми можемо говорити про схід, лівий берег Херсона, що буде вирішуватися ситуація з війною глобальніше", - сказала вона.

"Можна буде говорити про повернення великих окупованих територій і про те, що, на жаль, це буде неспокійно для мирних жителів. Весна - це показник осені, приблизний сценарій. Буде повернення невеликих населених пунктів. Можемо говорити про повернення полонених. Можуть повернути тих, кого вже не чекали. Може програтися ситуація з тим, що заявлять про повернення, але не повернуть", - додала вона.

Раніше астрологиня Яна Тимощук дала прогноз, що чекає на РФ найближчим часом. Більше про це читайте у новині.

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