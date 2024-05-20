"Це поки що найбільша проблема": президент "Київстару" розповів про бронювання співробітників

Існують труднощі із найманням нових співробітників під час мобілізації в Україні. І це поки що найбільша проблема. Навіть за наявності всіх документів сьогодні не всі чоловіки, які придатні до служби в армії, готові іти на роботу в компанію, де ведеться прозорий військовий облік. Тож має бути розроблений оновлений порядок бронювання в Україні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав президент українського оператора зв'язку "Київстар" Олександр Комаров.

"Закон про мобілізацію, звісно, дуже важко сприймається суспільством. На виконання його має бути розроблений оновлений порядок бронювання, і, на жаль, ніхто наразі не знає, як він буде виглядати. Обговорюються різні варіанти, як, наприклад, можливість бронювання виключно за переліком посад та професій, визначених Міноборони, що викликає багато питань, оскільки, при всій повазі, саме керівник підприємства має визначати, хто йому потрібен, щоб працював бізнес", - сказав Комаров.

Він також висловив сподівання, що для ринку праці нове регулювання додасть більше прозорості і спростить роботодавцям та компаніям процес найму працівників, а не навпаки.

"Відверто кажучи, зараз з цим біда. До того ж, у підрядників, у яких немає навіть тих можливостей, які маємо ми, ситуація ще гірша. Адже люди зважають на те, що вони повинні бути мобільними як мінімум в межах області", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров висловився щодо бронювання. За його словами, IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації - вони повинні продовжувати наповнювати бюджет України.

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