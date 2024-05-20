Жінкам потрібно стати на облік у ТЦК: кого це стосується

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Те, що оновити дані мають абсолютно всі чоловіки призовного віку, зрозуміло, втім, є пункти у новому законі і щодо жінок. Їм теж потрібно стати на облік або оновити дані.

Кого це стосується та чи можлива зараз мобілізація жінок? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Кому з жінок треба йти до ТЦК?

1 стаття закону про мобілізацію визначає, яким буде військовий облік жінок. У цьому питанні особливих змін немає. Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває або вже здобув медичну освіту. Це стосується зокрема тих, хто здобував освіту за спеціальністю: фізична терапія; медична та психологічна реабілітація; громадське здоров'я; фізична реабілітація; промислова фармацевтика; фармацевтика; санітарія та експертиза; стоматологія; медицина; медсестринство; технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія; біотехнології та біоінженерія; професіонали патології; токсикологія; фармакологія; фізіологія та епідеміологія.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Вона потрібна для того, щоб Генштаб розумів, скільки взагалі медиків перебуває в резерві. Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, не повинні обовʼязково ставати на військовий облік. Вони можуть робити це добровільно. При цьому, як і раніше, мобілізація жінок в Україні можлива лише на добровільній основі. Навіть жінок-медиків не можуть мобілізувати без їхньої згоди.

Коли жінок не візьмуть до армії навіть добровільно?

Ба більше, є випадки, коли жінкам, навіть якщо вони хочуть стати до лав армії, можуть відмовити у підписанні контракту. Це стосується тих, у кого троє і більше дітей, або дитина з інвалідністю, або прийомна дитина. Також якщо у жінки чоловік або батьки з інвалідністю, їй теж можуть відмовити у підписанні контракту, не можуть стати доброволицями й матері-одиначки, а також якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Водночас, як і для чоловіків, законопроєктом скасовано строкову службу й замість неї ввели базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки теж можуть пройти цю підготовку, але знову ж таки, виключно добровільно. Не загрожує жінкам і заборона виїзду за кордон. Виїжджати можуть навіть ті, хто стоїть на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується тільки чинних жінок-військових, а також держслужбовців.

У законі також йдеться й про гендерну рівність у війську. Він передбачає, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом та проходять військову службу. Жінки можуть звільнитися зі служби після того як вже вступили на неї, у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Які зміни запрацювали з 18 травня?

Також нагадаємо про ключові зміни, які стосуються усіх чоловіків від 18 травня. Відтепер усі військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років мають завжди носити із собою документи: у будь-який момент їх можуть перевірити як поліція, так і ТЦК. Видати повістку мають право: виконавчі місцеві органи, керівники органів місцевого самоврядування, державні органи, підприємства, навчальні заклади та власне, представники ТЦК. Отримати ж повістку можна в будь-якому місці, але тільки під особистий підпис: повістка, кинута в поштову скриньку, не має жодної сили. Вручити повістку можуть будь-де: на вулиці, в громадських місцях, на роботі, вдома, і так далі.

Види повісток та як можна оновити дані, оминаючи черги?

В Україні існує три види повісток: про уточнення даних, мобілізаційне розпорядження, іншими словами, “бойова”, та повістка про проходження ВЛК. Новим законом скасували й поняття обмежено придатний і тепер чоловік або придатний або непридатний взагалі. Але ділиться усе це на 5 статусів придатності до військової служби: будуть придатні, придатні до служби в тилу, тимчасово придатні, непридатні з переоглядом через 6-12 місяців, непридатні з виключенням з військового обліку.

Пройти військово-лікарську комісію можна у ТЦК, лікарні, шпиталі, держмедустановах, місцях роботи комісії. До ВЛК входить: медогляд, психологічна діагностика, інші процедури. Проходить вона 2 тижні, термін придатності медичного заключення складає 1 рік. Щоб оновити дані, до ТЦК йти не обов’язково. Це можна зробити у ЦНАПі та онлайн за допомогою додатку “Резерв+”, який можна завантажити на телефон.

Покарання за ігнорування

А якщо вже повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття, або так і не оновили свої дані, одним словом порушили закон про мобілізацію та військовий облік, доведеться відповідати. Як перед законом, так і платити штрафи.

Мобілізація в Україні в 2024 передбачає, що якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доправлення такої особи до військкомату. Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов’язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з’явитися до військкомату. Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації.

З таких собі покарань депутати проголосували за додатковий захід впливу на громадян — тимчасове обмеження права керувати автотранспортом. Йдеться не про позбавлення права керування авто, а про тимчасове обмеження, доки особа не виконає законні вимоги ТЦК.

У перспективі ще й великі штрафи для тих, хто має обов'язок оновити дані чи з’явитися до військкомату, але вперто цього не робить, чекає “сюрприз”. Ще 9 травня Верховна Рада України у другому читанні з правками від комітету ухвалила законопроєкт №10379, яким для ухилянтів в умовах воєнного стану збільшуються штрафи фактично у 30 разів. А вже 17 травня президент підписав закон, й відповідно з 18 травня, почали діяти нові правила.

Якщо раніше штрафи становили від 510 до 850 грн, то тепер за порушення законодавства про оборону та мобілізацію платити звичайним громадянам доведеться від 17 000 до 25 500 грн, а посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку — викласти з кишені доведеться вже від 34 000 до 59 500 грн, такі суми виписуються у воєнний час, у мирний — в рази менше. Водночас депутат Верховної Ради, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо. Про це він сказав журналістам, передають “Українські Новини”.

Скільки українців у розшуку і скільки зареєструвалися у “Резерв+”?

Нині в Україні вже розшукують майже 95 тисяч осіб, які ухиляються від мобілізації такі дані військкомати вже передали поліції. Водночас, 260 тисяч військовозобов’язаних вже оновили свої дані у застосунку “Резерв+”, який вже працює по всьому світу. А це в 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Остаточної статистики по ТЦК наразі немає, адже інформація постійно оновлюється про це зранку 20 травня в ефірі “КИЇВ24” розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін, він додав, що у додатку вже авторизувалося близько 600 тисяч українців

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