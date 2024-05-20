Скільки українців оновили дані через "Резерв+": у Міноборони назвали цифру 

Застосунком "Резерв+" скористалися 260 тисяч військовозобов'язаних українців.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Якщо говорити про застосунок "Резерв+", це сервіс новий, який запустився 18 травня, який одразу фактично викликав великий ажіотаж, там близько 260 тисяч українців оновили свої дані. У "Резерв+" найбільше людей оновили, у понад 80 разів більше, ніж у ЦНАПах, а щодо ТЦК немає статистики остаточної, оскільки процес триває, постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що "Резерв+" вже запрацював у всьому світі, бо в перший день існування цього сервісу були проблеми в людей за кордоном, та й в Україні, тому що перевантаження певне було. У перший день був такий проміжок часу, коли близько 700 тисяч людей одночасно намагалися авторизуватися", - сказав він.

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він має на меті унормувати військовий облік, правила бронювання та відстрочки від мобілізації.

Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для завантаження на смартфонах через AppStore та Google Play Market.

Від 18 травня "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключеного з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані.

Читайте також: