Женщинам нужно встать на учет в ТЦК: кого это касается

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. То, что обновить данные должны абсолютно все мужчины призывного возраста, разумеется, впрочем, есть пункты в новом законе и в отношении женщин. Им тоже нужно встать на учет или обновить данные.

Кого это касается и возможна ли сейчас мобилизация женщин? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Кому из женщин нужно идти в ТЦК?

1 статья закона о мобилизации определяет, каким будет военный учет женщин. В этом вопросе особых изменений нет. Военный учет для женщин обязателен для тех, кто получает или уже получил медицинское образование. Это касается, в частности, тех, кто получал образование по специальности: физическая терапия; медицинская и психологическая реабилитация; общественное здоровье; физическая реабилитация; промышленная фармацевтика; фармацевтика; санитария и экспертиза; стоматология; медицина; медсестринство; технологии медицинской диагностики и лечения; биомедицинская инженерия; биотехнологии и биоинженерия; профессионалы патологии; токсикология; фармакология; физиология и эпидемиология

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Она нужна для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков вообще находится в резерве. Женщины, имеющие образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны списка, не должны обязательно становиться на военный учет. Они могут делать это добровольно. При этом по-прежнему мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе. Даже женщин-медиков не могут мобилизовать без их согласия.

Когда женщин не примут в армию даже добровольно?

Более того, есть случаи, когда женщинам, даже если они хотят стать в ряды армии, могут отказать в подписании контракта. Это касается тех, у кого трое и больше детей, либо ребенок с инвалидностью, либо приемный ребенок. Также если у женщины мужчина или родители с инвалидностью, ей тоже могут отказать в подписании контракта, не могут стать добровольцами и матери-одиночки, а также если женщина является студенткой или забронирована на работе.

В то же время, как и для мужчин, законопроект отменил срочную службу и вместо нее ввели базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины тоже могут пройти эту подготовку, но опять же исключительно добровольно. Не грозит женщинам и запрещение выезда за границу. Уезжать могут даже те, кто стоит на военном учете. Запрет на пересечение границы касается только действующих военных женщин, а также госслужащих.

В законе также говорится и о гендерном равенстве в армии. Он предусматривает, что женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту и проходят военную службу. Женщины могут уволиться со службы после того, как уже вступили на нее, в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Какие изменения заработали с 18 мая?

Также напомним о ключевых изменениях, касающихся всех мужчин от 18 мая. Теперь все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда носить с собой документы : в любой момент их могут проверить как полиция, так и ТЦК. Выдать повестку имеют право: исполнительные местные органы, руководители органов местного самоуправления, государственные органы, предприятия, учебные заведения и, собственно, представители ТЦК. Получить же повестку можно в любом месте, но только под личную подпись: повестка, брошенная в почтовый ящик, не имеет никакой силы. Вручить повестку могут где угодно: на улице, в общественных местах, на работе, дома, и так далее.

Виды повесток и как можно обновить данные, минуя очереди?

В Украине существует три вида повесток: об уточнении данных, мобилизационном распоряжении, другими словами, боевая, и повестка о прохождении ВЛК. Новым законом отменили и понятие ограниченно годное и теперь человек или годный или непригодный вообще. Но делится все это на 5 статусов годности к военной службе: будут пригодны, пригодны к службе в тылу, временно пригодны, непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев, непригодны с исключением из военного учета.

Пройти военно-врачебную комиссию можно в ТЦК, больнице, госпитале, госмедучреждениях, местах работы комиссии. В ВЛК входит: медосмотр, психологическая диагностика, другие процедуры. Проходит она 2 недели, срок годности медицинского заключения составляет 1 год. Чтобы обновить данные, в ТЦК идти не обязательно. Это можно сделать в ЦНАПе и онлайн с помощью приложения "Резерв+", которое можно загрузить на телефон.

Наказание за игнорирование

А если уж повестка вручена по всем правилам, но вы по определенным причинам проигнорировали ее и не сообщили ТЦК о причинах неприбытия или так и не обновили свои данные, одним словом нарушили закон о мобилизации и военном учете, придется отвечать. Как перед законом, так и платить штрафы.

Мобилизация в Украине в 2024 году предусматривает, что если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки такого лица в военкомат. Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат. Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, или отметку о том, что адресат отказался получать документ или его невозможно вручить по месту регистрации.

Из таких наказаний депутаты проголосовали за дополнительную меру влияния на граждан — временное ограничение права управлять автотранспортом. Речь идет не о лишении права вождения, а о временном ограничении, пока лицо не выполнит законные требования ТЦК.

В перспективе еще и большие штрафы для тех, кто обязан обновить данные или явиться в военкомат, но упорно этого не делает, ждет "сюрприз". Еще 9 мая Верховная Рада Украины во втором чтении с правками от комитета приняла законопроект №10379, которым для уклоняющихся в условиях военного положения увеличиваются штрафы фактически в 30 раз. А уже 17 мая президент подписал закон, и согласно 18 мая начали действовать новые правила.

Если раньше штрафы составляли от 510 до 850 грн, то теперь за нарушение законодательства об обороне и мобилизации платить обычным гражданам придется от 17 000 до 25 500 грн, а должностные и юридические лица влетят в еще большую копеечку – выложить из кармана придется уже от 34 000 до 59 500 грн такие суммы выписываются в военное время, в мирное — в разы меньше. В то же время депутат Верховной Рады, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что за каждое нарушение правил военного учета лицо может быть оштрафовано отдельно. Об этом он сказал журналистам, передают "Українські Новини".

Сколько украинцев в розыске и сколько зарегистрировались в "Резерв+"?

Сейчас в Украине уже разыскивают почти 95 тысяч человек, которые уклоняются от мобилизации, такие данные военкоматы уже передали полиции. В то же время 260 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные в приложении "Резерв+", которое уже работает по всему миру. А это в 80 раз больше, чем в ЦНАПах. Окончательной статистики по ТЦК пока нет, ведь информация постоянно обновляется об этом утром 20 мая в эфире "КИЕВ24" рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин, он добавил, что в приложении уже авторизовалось около 600 тысяч украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Женщинам нужно встать на учет в ТЦК! Кого это касается?

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