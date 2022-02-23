Всім зрозуміло, що це Росія вже не вперше виступає агресором, і ніхто її не атакував — президент Польщі

Всім зрозуміло, що це Росія вже не вперше виступає агресором, і ніхто її не атакував — президент Польщі

За словами Анжея Дуди, Росія "топче міжнародне право і провокує воєнну атмосферу".

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що це Росія нападає на Україну, а не навпаки, як раніше заявляли в Кремлі.

Про це він сказав 23 лютого під час брифінгу за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Литви Ґітанасом Науседою.

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"Всім зрозуміло, що це Росія вже не вперше виступає агресором і ніхто не атакував Росію. Це не Росія перебувала весь час під якоюсь загрозою, це держави, які були колись у Радянському союзі опинилися під загрозою. Це на них нападала Росія", — заявив Дуда.

Президент Польщі наголосив, що першою була Грузія, потім була Україна і сьогодні російська агресія знову обернулася проти України.

"Мабуть, ніхто не має сумнівів, хто тут агресор. А якщо так, то ніхто не має сумніву, хто топче міжнародне право. А якщо так, то ніхто не має суміву, хто через всі ці акти агресії провокує воєнну атмосферу між державами, які хочуть миру і захиститися", — підкреслив Дуда.

Нагадаємо, Дуда та Науседа прибули в Україну 23 лютого, щоб показати солідарність Зеленському на тлі агресії Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував за візит та підтримку президентам Польщі та Литви Анджеєві Дуді та Гітанасу Науседі.

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