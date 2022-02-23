Шмигаль: "Українська економіка стабільна, а в НБУ є достаньо резервів"

За словами очільника уряду, українська економіка і фінансова система стабільні.

Україна має достатньо резервів, щоб протистояти як військовій, так і економічній агресії Російської Федерації.

Про це під час засідання Кабміну 23 лютого сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також читайте Перегляд програми МВФ: коли відбудеться і скільки коштів Україна може отримати від ЄС

За словами очільника уряду, українська економіка і фінансова система стабільні. Зокрема, у Нацбанку достатньо резервів. Крім того, міжнародні партнери вже надали гарантії та фінансову підтримку на мільярди доларів. Саме тому економічних причин для погіршення ситуації немає, наголосив Шмигаль.

"У нас є достатньо резервів та міцності, аби протистояти не лише військовій, але економічній, торгівельній, енергетичній агресії. У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки… Уряд має достатньо коштів на рахунках, аби фінансувати всі видатки держави", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 23 лютого розпочинає свою роботу в Україні. За результатами другого перегляду програми Stand-By Київ може отримати третій транш на 700 млн доларів.

Читайте також: