Церковне свято 4 грудня: Введення до храму Пресвятої Богородиці

Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни.

4 грудня православна церква святкує велике двонадесяте свято – Введення до храму Пресвятої Богородиці.

Історія свята

Батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах.

За переказами, Марії явились ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п'ятнадцяти років, а по закінченні цього віку їй за чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип.

Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї він набув широкого поширення в 9 столітті. У народі назва була скорочена до першого слова – "введення", – асоціюючи його не стільки з Богородицею, скільки з поняттям початку - у цьому випадку початку справжньої зими. "Введення прийшло - зиму привело", – говорили люди.

Народні традиції і прикмети

Вірили, що цього дня вулицями проїжджає сама Зима – у білосніжній шубі, на трійці коней. Своїм диханням вона морозить повітря, малює снігові візерунки на вікнах. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода була хороша, то й осінь буде хороша. "Сильна зима - готуй засіки", – так говорили з цього приводу. Якщо ж погода видавалася похмурою та теплою, на родючий рік можна було не сподіватися.

Від цього дня розпочиналися зимові торги – Введенські ярмарки. Головним товаром традиційно були сані. Також на Введення робили пробні виїзди на зимовому транспорті. Починали гуляння зазвичай молодята, яких сідали в розписні сани. Правив кіньми молодий чоловік, підперезаний яскравим поясом; молода дружина теж вбиралася у найкращий одяг.

4 грудня якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна / Pexels

Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни.

Якщо сніг після Введення не розтанув – чекай на добрий врожай хліба.

Морозний день віщує холодну й сніжну зиму.

Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Що заборонено робити 4 грудня

Цього дня краще не укладати церковний шлюб

4 грудня заборонялося шити, прибирати і прати

Не можна ображатися, злитися, засуджувати когось

Забороняється готувати скоромні страви – з м’яса, молочних продуктів і яєць, оскільки до 6 січня триває Різдвяний піст

Краще цього дня не давати в борг

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