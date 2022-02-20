Церковні свята у березні 2022: православний календар на місяць

Церковний календар за днями на березень 2022 року.
У березні 2022 року на православних віруючих чекає низка великих свят. Серед них виділяються: Масниця або Сирний тиждень (починається ще 28 лютого і триває до 6 березня), здобуття голови Іоанна Предтечі, Урочистість Православ’я та 40 мучеників Севастійських.
Крім того, вірян також чекає Великий піст (7 березня - 23 квітня). Найбільш серйозні обмеження в їжі діють завжди в перший та останній тиждень посту. А на Благовіщення (23 березня) можна буде вживати рибу.
Православний календар на березень 2022 — перелік свят
- 1 березня — день пам’яті святого мученика Памфіла, Порфирія і дружини їх
- 2 березня — вшанування пам’яті великомученика Теодора та мучениці Маріанни
- 3 березня — святого Льва, папи римського
- 4 березня — день святого святого апостола Архипа
- 5 березня — преподобного Льва, єпископа Катанського
- 6 березня — Сиропусна неділя, день пам’яті преподобного Тимотея
- 7 березня — початок Великого посту, віднайдення чесних мощів святого мученика Євгенія
- 8 березня — святого священномученика Полікарпа, єпископа Смирського
- 9 березня — перше і друге знайдення голови святого Іоанна Предтечі
- 10 березня — вшанування пам’яті святого Тарасія, архиєпископа Царгородського
- 11 березня — день пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського
- 12 березня — день пам’яті преподобного Прокопія Декаполіта
- 13 березня — преподобного Василія
- 14 березня — вшанування пам’яті святої преподобномучениці Євдокії
- 15 березня — вшанування пам’яті священномученика Теодота, єпископа Смирнського
- 16 березня — мучеників Євтопія, Клеоніка, Василіска
- 17 березня — вшанування пам’яті преподобного Герасима
- 18 березня — день пам’яті мученика Конона
- 19 березня — вшанування пам’яті 42 мучеників Аморійських
- 20 березня — день пам’яті священномучеників Василія, Єфрема, Капітона
- 21 березня — день пам’яті святого Теофілакта, єпископа Нікомидійського
- 22 березня — день пам’яті 40 мучеників Севастійських
- 23 березня — день пам’яті мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та Крискента
- 24 березня — день пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського
- 25 березня — вшанування пам’яті Теофана Сигріянського
- 26 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
- 27 березня — день пам’яті преподобного Венедикта
- 28 березня — день пам’яті мученика Агапія і шістьох інших
- 29 березня — день пам’яті мученика Савина і Папи
- 30 березня — вшанування пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого
- 31 березня — вшанування пам’яті святого Кирила.