Церковні свята у березні 2022: православний календар на місяць

Церковний календар за днями на березень 2022 року.

У березні 2022 року на православних віруючих чекає низка великих свят. Серед них виділяються: Масниця або Сирний тиждень (починається ще 28 лютого і триває до 6 березня), здобуття голови Іоанна Предтечі, Урочистість Православ’я та 40 мучеників Севастійських.

Крім того, вірян також чекає Великий піст (7 березня - 23 квітня). Найбільш серйозні обмеження в їжі діють завжди в перший та останній тиждень посту. А на Благовіщення (23 березня) можна буде вживати рибу.

Православний календар на березень 2022 — перелік свят