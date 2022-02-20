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Церковні свята у березні 2022: православний календар на місяць

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Церковні свята у березні 2022: православний календар на місяць

Православний календар свят на березень 2022 року / Pexels

Церковний календар за днями на березень 2022 року.

У березні 2022 року на православних віруючих чекає низка великих свят. Серед них виділяються: Масниця або Сирний тиждень (починається ще 28 лютого і триває до 6 березня), здобуття голови Іоанна Предтечі, Урочистість Православ’я та 40 мучеників Севастійських.

Крім того, вірян також чекає Великий піст (7 березня - 23 квітня). Найбільш серйозні обмеження в їжі діють завжди в перший та останній тиждень посту. А на Благовіщення (23 березня) можна буде вживати рибу.

Православний календар на березень 2022 — перелік свят

  • 1 березня — день пам’яті святого мученика Памфіла, Порфирія і дружини їх
  • 2 березня — вшанування пам’яті великомученика Теодора та мучениці Маріанни
  • 3 березня — святого Льва, папи римського
  • 4 березня — день святого святого апостола Архипа
  • 5 березня —  преподобного Льва, єпископа Катанського
  • 6 березня — Сиропусна неділя, день пам’яті преподобного Тимотея
  • 7 березня — початок Великого посту, віднайдення чесних мощів святого мученика Євгенія
  • 8 березня — святого священномученика Полікарпа, єпископа Смирського
  • 9 березня — перше і друге знайдення голови святого Іоанна Предтечі
  • 10 березня — вшанування пам’яті святого Тарасія, архиєпископа Царгородського
  • 11 березня — день пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського
  • 12 березня — день пам’яті преподобного Прокопія Декаполіта
  • 13 березня — преподобного Василія
  • 14 березня — вшанування пам’яті святої преподобномучениці Євдокії
  • 15 березня — вшанування пам’яті священномученика Теодота, єпископа Смирнського
  • 16 березня — мучеників Євтопія, Клеоніка, Василіска
  • 17 березня — вшанування пам’яті преподобного Герасима
  • 18 березня — день пам’яті мученика Конона
  • 19 березня — вшанування пам’яті 42 мучеників Аморійських
  • 20 березня — день пам’яті священномучеників Василія, Єфрема, Капітона
  • 21 березня — день пам’яті святого Теофілакта, єпископа Нікомидійського
  • 22 березня — день пам’яті 40 мучеників Севастійських
  • 23 березня — день пам’яті мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та Крискента
  • 24 березня — день пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського
  • 25 березня — вшанування пам’яті Теофана Сигріянського
  • 26 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
  • 27 березня — день пам’яті преподобного Венедикта
  • 28 березня — день пам’яті мученика Агапія і шістьох інших
  • 29 березня — день пам’яті мученика Савина і Папи
  • 30 березня — вшанування пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого
  • 31 березня — вшанування пам’яті святого Кирила.
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