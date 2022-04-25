Церковний календар на 26 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 26 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 26 квітня в церковному календарі

26 квітня церква вшановує пам’ять священномученика Артемона.. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.

У вівторок, 26 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Артемона.

Народився священномученник Артемон в християнській сім'ї в місті Лаодикія Сирійська. Він дуже старанно ставився до богослужінь, за що його висвятили на диякона. Через 28 років він став вже священником. В часи, коли християн переслідували язичники, Артемон вже був старцем та пресвітером Лаодикійським. Він разом з святителем міста Сисинієм пробрався до капища богині Артеміди, розбив, а потім спалив ідолів язичницьких.

Тоді Патрикій, який був імператорським воєначальником, наказав кинути старця Артемона у казан зі смолою. Але з'явилося два ангела в образі орлів та кинули туди самого Патрикія. Псля цього священномученник Артемон рушив до Азії, щоб проповідувати там святе Євангеліє. Там же він і загинув мученицькою смертю 303 року.

Церковний календар на 26 квітня: відео