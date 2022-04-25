Церковный календарь на 26 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 26 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 26 апреля в церковном календаре

26 апреля церковь чтит память священномученика Артемона. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 26 апреля – день памяти священномученика Артемона.

Во вторник, 26 апреля 2022 года, церковь чтит память священномученика Артемона.

Родился священномученник Артемон в христианской семье в городе Лаодикия Сирийска. Он очень усердно относился к богослужениям, за что его рукоположили на диакона. Спустя 28 лет он стал уже священником. Во времена, когда христиан преследовали язычники, Артемон уже был старцем и пресвитером Лаодикийским. Он вместе со святителем города Сисинием пробрался к капищу богини Артемиды, разбил, а затем сжег идолов языческих.

Тогда Патрикий, бывший императорским военачальником, приказал бросить старца Артемона в котел со смолой. Но появились два ангела в образе орлов и бросили туда самого Патрикия. После этого священномученик Артемон двинулся в Азию, чтобы проповедовать там святое Евангелие. Там же он погиб мученической смертью 303 года.

Церковный календарь на 26 апреля: видео