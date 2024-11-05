Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог невпинно атакує українську територію.
У деяких областях України вдень 5 листопада оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Почервоніли" такі області:
- Вінницька
- Черкаська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька.
Нагадаємо, зранку 5 листопада у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу російських безпілотників.
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