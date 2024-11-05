Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

У деяких областях України вдень 5 листопада оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Почервоніли" такі області:

Вінницька

Черкаська

Полтавська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Запорізька

Донецька.

Нагадаємо, зранку 5 листопада у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу російських безпілотників.

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