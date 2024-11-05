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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Ворог невпинно атакує українську територію.

У деяких областях України вдень 5 листопада оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Почервоніли" такі області:

  • Вінницька
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька.

Нагадаємо, зранку 5 листопада у Києві та кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу російських безпілотників. 

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