Чехія запустила програму для повернення українців додому: що про неї відомо

Українські біженці у Чехії, які мають статус тимчасового захисту та планують повернутися додому, тепер мають можливість скористатися допомогою від країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення. Біженцям, які виявили таке бажання, сплатять квитки на автобус, а хворим — транспортування в машині швидкої допомоги.

"Пілотний проєкт триватиме від червня до листопада", — йдеться у повідомленні.

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Країна готова сплатити квитки для 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Однак скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення біженці можуть лише один раз.

На програму виділено 5,5 млн крон.

Додамо, Чехія не підтримує тих українців призовного віку, які намагаються уникнути військового призову. Нині в країні перебуває 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист через війну в Україні.

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