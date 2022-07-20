Чому потрібно їсти банани щодня: відповідь дієтологів

Банани - найпопулярніший продукт для перекушування. Вони дають багато енергії, а також дуже смачні. Дієтологи стверджують, що банани потрібно їсти щодня. Читайте в матеріалі ТСН.ua - чому.

Як пише видання GreenPost, насамперед фахівці радять додати до свого раціону банани жінкам. Адже ці фрукти містять велику кількість марганцю, який сприяє виробленню колагену в організмі. Саме ця речовина допомагає захиститися від старіння.

А ще банани корисні тим, що до їхнього складу входить калій. Цей мікроелемент потрібен, щоб підтримувати здоров'я серця і судин. А ще за його допомогою контролюється артеріальний тиск.

Якщо про марганець та калій багато хто знає, то про те, що в бананах міститься ще й аскорбінова кислота, мало кому відомо. Вона потрібна нашому організму, щоб покращувалася робота мозку та швидше засвоювалося залізо. А ще вона бере участь у виробленні колагену та надійно захищає тканини і клітини організму від пошкоджень.

В бананах є велика кількість вітаміну B6, який допомагає перетворювати жири і вуглеводи на енергію. Також саме цей вітамін зберігає нервову систему здоровою.

Дієтологи ствердують, що банани - найкращий продукт і для спортсменів. Вони швидко насичують, дають енергію, яка потрібна для нових звершень, однак не містять шкідливий жир та холестерин.

Ще однією позитивною властивістю бананів є те, що вони позитивно впливають на роботу травлення. Цей фрукт багатий на нерозчинну клітковину, яка потрібна, щоб підтримувати здоров'я кишечника.