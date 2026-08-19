Чи дійсно 19 серпня на гору Фавор сходить величезна хмара: священник про "правильну" дату Преображення

Реклама

Чимало православних христин на теренах колишнього СНД вірять у різноманітні міфи і чудесні історії, пов’язані зі Святою Землею. Особливо, це стосується вірян Московського патріархату. Так, серед інших історій, деякі віряни вважають, що щороку 19 серпня, у свято Преображення Господнього за Юліанським календарем (або старим стилем) на горі Фавор в Ізраїлі під час служби з неба сходить яскрава хмара, нагадуючи про Преображення Ісуса Христа.

Священник Вселенського патріархату Костянтин Шевченко пояснив, чи мають ці вірування щось спільного з реальністю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Шевченко розповів, що переглянув фотографії та відео з зі святкових богослужінь в день Преображення за юліанським календарем, тобто сьогодні, 19 серпня.

Реклама

«Так от. На світлинах та відео не зафіксовано сходження хмари на гору, про яку говорять адепти юліанського календаря. Тобто хмара не зійшла. Фотографії дивився на офіційних ресурсах Єрусалимського Патріархату, щоб ніхто не казав, що з пальця висмоктав», — зазначив священник.

За його словами, на кадрах чітко видно звичайні погодні умови та відсутність будь-якого густого туману чи хмарності, про які роками розповідають прибічники старостильного календаря.

«Що тепер робити? А нічого — розповідати й далі, що хмара сходить. Бо більшість із тих, хто розносить цю байку, ніколи там не були і не бачили того, чого там насправді не відбувається, але завзято переконують інших, що воно є», — зауважив Костянтин Шевченко.

Він наголосив, що «Бог не фокусник, щоб використовувати природні явища та процеси для підтвердження календарних забаганок».

Реклама

Крім того, Шевченко нагадав, що у Святому Письмі сказано, що Преображення відбулося наприкінці зими або на початку весни — орієнтовно за місяць-два до останньої подорожі Ісуса Христа до Єрусалима та його розп’яття, а не в серпні. І згідно з маршрутом євангельських подій, Преображення сталося в іншому місці.

Нагадаємо, що Преображення Господнє або Яблучний спас — одне з найбільших свят у церковній традиції християни східного обряду в Україні вшанували 6 серпня.

Раніше ми писали, чи дійсно ріка Йордан міняє русло 19 січня.

Також ми розвіювали міфи про Благодатний вогонь і його неземне походження. Насправді, єрусалимський патріарх запалює вогонь від лампади у кувуклії Гробу Господнього.

Реклама

Новини партнерів