Цой не становить загрози національній безпеці - Держагентство з питань мистецтв

В Україні офіційно не заборонено співати пісні радянського рокмузиканта Віктора Цоя, який загинув ще до розпаду СРСР.

Після того, як підліток з Одеси на одній із вулиць Львова виконував під гітару пісні Віктора Цоя та грубою лайкою відповів на зауваження від народної депутатки Наталії Піпи, в суспільстві знову почалася дискусія щодо того, чи заборонено виконувати пісні цього автора публічно.

Як роз’яснили в Держагентстві з питань мистецтв у відповідь на запит “Українських новин”, в Україні офіційно не заборонено співати пісні радянського рокмузиканта Віктора Цоя, який загинув ще до розпаду СРСР.

“Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України”, - йдеться у відповіді за підписом виконувачки обов’язків голови Держмистецтв Ольги Россошанської.

У відповіді також зазначили, що Цой не входить до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

“Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному вебсайті оприлюднює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Львові спалахнув гучний скандал через молодиків, які на всю вулицю слухали путініста Лєпса.

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