Де можна знайти інсулін: МОЗ публікує перелік аптек

Де можна знайти інсулін: МОЗ публікує перелік аптек

Міністерство охорони здоров'я України публікує перелік аптек, де станом на сьогодні є інсулін.

Міністерство охорони здоров'я України публікує перелік аптек, де станом на сьогодні є інсулін.

Перелік аптек можна знайти за посиланням — https://bit.ly/apteky_insul. Список буде оновлюватися та поповнюватися.

В будь-якому разі, перед тим як звернутись до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність препарату.

Можна також зателефонувати на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19. Оператор зафіксує вашу заявку та опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.