Де в Україні погіршиться погода: прогноз на 4 листопада

В суботу, 4 листопада, в Україні стане прохолодніше. Місцями країну заливатимуть дощі та будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних, східних, Житомирській і Вінницькій областях невеликі дощі. Вдень на півночі та в більшості центральних областей помірні опади. На решті території - без істотних опадів.

Вночі у західних, вдень у центральних і південних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах вночі - 20-25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5-10° тепла. На півдні Одещини тепліше - до 15° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +12-17°. У південних областях повітря прогріється до +18-23°.

Погода в Києві

На Київщині 3 листопада буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі становитиме +3-8° тепла, вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, вдень +12-14°.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу. Загалом останнього місяця осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми.

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