Где в Украине ухудшится погода: прогноз на 4 ноября

В субботу, 4 ноября, в Украине станет прохладнее. Местами страну будут заливать дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных, восточных, Житомирских и Винницких областях небольшие дожди. Днем осадки на севере и в большинстве центральных областей умеренные. На остальной территории — без существенных осадков.

Ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах – ночью 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5-10° тепла. На юге Одесщины теплее – до 15° тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +12-17°. В южных областях воздух прогреется до +18-23°.

Погода в Киеве

В Киевской области 3 ноября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью составит +3-8° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +4-6°, а днем +12-14°.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снег. Всего в последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы.

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