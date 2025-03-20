Деякі послуги в реєстрі "Оберіг" будуть недоступні: у чому причина

Впродовж декількох годин можуть спостерігатися проблеми у роботі реєстру.
У четвер, 20 березня, плануються технічні роботи в реєстрі "Оберіг". Деякі послуги будуть недоступні з 22:00 до 23:30.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як зазначається, недоступними можуть бути електронний військовий документ послуги, пов'язані з реєстром.
"Радимо заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок", - зазначили у Міноборони.
Після технічних робіт, додають у відомстві, все працюватиме в штатному режимі.
Раніше йшлося про е, що в Україні ідентифікують всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до реєстру "Оберіг".
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